Potje op vuur zorgt even voor paniek op appartement LSI

04 maart 2019

19u01

Bron: LSI 0

Een potje dat wat te lang op het vuur is blijven staan, heeft maandagavond rond 17.15 uur voor paniek gezorgd bij bewoners van een appartement langs de Noordlaan in Roeselare. De pot zorgde voor flink wat rookontwikkeling in de keuken. De brandweer van de zone Midwest snelde in grote getale ter plaatse maar meer dan een snelblusser was er niet nodig om alles onder controle te krijgen. Het appartement werd grondig geventileerd om de rook naar buiten te krijgen. De schade bleef miniem.