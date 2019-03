Portret Patrick Sercu is nieuw topstuk voor KOERS CDR

14 maart 2019

‘KOERS. Museum van de Wielersport’ is een uniek stuk rijker. Het gaat om een schilderij van de hand van Georges Dheedene uit Zulte dat dateert uit 1963. In dat jaar veroverde Patrick Sercu de eerste van drie wereldtitels snelheid op de piste. Naar aanleiding van die titel kreeg de pistier een schilderij cadeau van zijn supportersclub. Het schilderij, waarop Sercu te zien is in zijn wereldkampioenentrui, hing jarenlang in het Izegemse café Belfort van Johny Porteman. Daarna kwam het in handen van Marc Vanlerberghe, oud-schepen in Izegem. Hij is degene die het unieke stuk doneert aan het museum. Patrick Sercu is naast Benoni Beheyt, Jean-Pierre Monseré en Freddy Maertens één van de vier Roeselarenaars die zich doorheen de geschiedenis tot wereldkampioen wielrennen kroonden.