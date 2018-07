Poolse ambassadeur brengt Roeselare een bezoekje 11 juli 2018

Roeselare De Poolse ambassadeur Artur Jan Orzechowski was gisteren op bezoek in Roeselare.

De ambassadeur bezoekt steden en gemeenten die een historische connectie hebben met Polen. Roeselare werd in september 1944, onder leiding van generaal Stanislaw Maczek, bevrijd door de 1ste Poolse Pantserdivisie. Acht Poolse soldaten sneuvelden bij die bevrijding. Net daarom ging de ambassadeur tijdens zijn bezoek langs op de Oude Stedelijke Begraafplaats, waar hij een krans neerlegde aan het monument dat deze mannen herdenkt. Eerder op de dag ging hij op bedrijfsbezoek. Eerst naar Be Matrix in Beveren, vervolgens naar de REO Veiling . Het bezoek werd afgesloten op het stadhuis. (CDR)