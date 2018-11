Politiezone krijgt 9 miljoen van stad Roeselare 23 november 2018

02u23 0

De gemeenteraad gaf groen licht voor de gemeentelijke dotatie voor 2019 aan politiezone Riho.





De politiezone mag rekenen op 9.976.038 euro waarvan 9.435.217 euro als exploitatietoelage en 540.821 als investeringstoelage. Van dat laatste bedrag is 125.000 euro voorzien voor het cameraplan in de Rodenbachstad. 18.000 euro voor toegangscontrole in de politiepost en 18.000 euro voor camerabewaking en toegangscontrole tot de garage en de parking. (CDR)