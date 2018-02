Politierechter toont genade voor Fransman na 44 overtredingen 13 februari 2018

02u49 0

Een Fransman die in drie maanden maar liefst 44 keer vanuit de Jules Lagaelaan de verboden rijrichting naar de Ardooisesteenweg in Roeselare nam, kon gisteren toch nog op genade van de politierechter rekenen. Fabrice D. kreeg een boete van 1.500 euro, waarvan 600 euro effectief. Samen met de dagvaardingskosten loopt het kostenplaatje voor de man op tot zo'n 900 euro. Een fikse dobber maar heel wat minder dan wat hem boven het hoofd hing. Het openbaar ministerie stuurde hem immers maar liefst 44 aparte dagvaardingen op. Alleen al die dagvaardingskosten, zonder boetes, waren al goed voor ruim 1.500 euro. Politierechter Philip Hoste vond dat de openbare aanklager menselijker had kunnen optreden door alle overtredingen in één dagvaarding te gieten. Hij zorgde dan maar zelf voor een oplossing: hij voegde de 44 dossiers samen en sprak slechts één straf uit. Gevolg: de Fransman zal minder boete en kosten moeten betalen dan de hele zaak aan dagvaardingskosten aan de Belgische Staat zal gekost hebben. In november 2015 kwam aan de Ardooisesteenweg een camera om overtreders te betrappen. Door de heraanleg van de stationsomgeving in 2013 was het immers verboden om van de Jules Lagaelaan naar de Ardooisesteenweg te rijden. Automobilisten bleven dat echter maar in de wind slaan. Tijdens de eerste weken na de installatie van de camera vlogen er maar liefst 180 automobilisten per dag op de bon. (LSI)