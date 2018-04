Politiepost verhuist in voorjaar 2019 WERKEN AAN NIEUWE STEK IN STATION STARTEN IN MEI CHARLOTTE DEGEZELLE

19 april 2018

02u45 0 Roeselare Om meer dan ooit aanwezig te zijn in het hart van de stad verkast de Roeselaarse politiepost van de Botermarkt naar een nieuw kantoor in het station. De stad investeert hiervoor net geen 600.000 euro. De inrichtingswerken starten in mei en in februari 2019 wordt de locatie vrijgegeven voor ingebruikname.

Na decennia aanwezigheid op de Botermarkt verdwijnt de politie daar. De politiepost verhuist naar het nieuwe station. "We kiezen voor aanwezigheid in het hart van de stad", aldus burgemeester Kris Declercq (CD&V). "Het nieuwe station is het knooppunt van het openbaar vervoer, de plek waar enorm veel beweegt."





Vorig jaar sloot de Stad al een concessieovereenkomst met de NMBS voor een ruimte van 560 vierkante meter in het nieuwe station. Dinsdagavond boog de commissie grondgebonden materie zich over de inrichting van de nieuwe politiepost. Die zal bestaan uit een publiek gedeelte met een inkom, wachtzone en vijf verhoorkamers, een openlandschapsbureau met 32 werkposten en een functioneel gedeelte met sanitair en kleedkamers voor dames en heren, een refter/polyvalente ruimte en een wapenkamer.





"Geen cellen en ook geen salduzruimte (waar er voor verhoor overleg kan zijn met een advocaat nvdr.)?" vragen raadsleden Brecht Vermeulen (N-VA) en Maarten Vinckier (Open Vld) zich af.





Kopiëren

"Beiden zijn een enorme kost waarin we investeerden op Accent Business Park (ABP)", zegt Curd Neyrinck, korpschef van politiezone Riho. "Ook in de politieposten in Izegem en Hooglede zijn beide niet aanwezig. Eigenlijk kopiëren we onze volledige werking van op de Botermarkt naar het station. Alle agenten, 35 in totaal, maken de verhuis uitgezonderd de twee mensen van de dienst wegenis en mobiliteit. Zij zijn sterk verbonden met de stad en blijven op de Botermarkt werken."





In de ondergrondse parking wordt ruimte voorzien voor politievoertuigen. Dit zonder rechtstreekse toegang vanuit de politiepost, wat dan weer N-VA-raadslid Frederik Declercq zorgen baart.





"Maar dit zal geen impact hebben op de interventietijd", stelt Neyrinck gerust. "Onze patrouilles zijn steeds op weg en worden gestuurd vanuit ABP."





Bizar en niet logisch

De hoofdingang van de politiepost komt in de centrale gang van het station waardoor de post enkel open is als het station open is.





"Bizar en niet logisch", oordeelt Vlaams Belang raadslid Immanuel De Reuse. "Bovendien zit de politiepost in de diepte. Zelfs het Fietspunt is zichtbaarder. Het gaat hier om een gevoelige wijk, maar we steken onze politiepost weg."





"Heeft de politiepost trouwens zicht op de Ardooisesteenweg?", pikt Siska Rommel in. Uit het antwoord op die vraag blijk dat er, omwille van de veiligheid, tegen de glazen gevel van het landschapsbureau kasten met een stalen wand komen waar men boven kan kijken.