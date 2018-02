Politiebezoekje zonder rijbewijs 01 februari 2018

02u29 0

Een automobilist uit Izegem zal zich een bezoekje aan het hoofdkantoor van de politiezone Riho op het Accent Business Park in Roeselare nog lang heugen. Net als iedere bezoeker of leverancier moest O.D. zich registreren. Na wat opzoekingswerk van een alerte onthaalbediende bleek dat de man ondanks één jaar rijverbod toch met de wagen was gekomen. Bovendien had de man vier maanden rijverbod openstaan. Meteen nadat hij in de auto was gestapt, kon hij door depolitieaan de kant gezet worden. Zijn voertuig is voor de duur van de rijverboden geïmmobiliseerd. De man zal voortaan wellicht wel twee keer nadenken vooraleer hij zich in het hol van de leeuw waagt. (LSI)