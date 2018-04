Politie rolt drugsbende op HARPOEN, JACHTGEWEER EN 3,5 KG SPEED IN BESLAG GENOMEN LIEVEN SAMYN

05 april 2018

02u38 0 Roeselare Na vier maanden onderzoek is de politie van de zone Riho er in geslaagd een drugsbende op te rollen. Zes verdachten uit Roeselare en Izegem zitten in de cel op verdenking van handel in speed, cocaïne, xtc en cannabis in de streek van Roeselare en Izegem. Er kon zo'n 3,5 kilogram speed, maar ook cannabis, cocaïne, xtc, heroïne en 14 wapens in beslag genomen worden.

Het onderzoek van de drugssectie van de recherche van de politiezone Riho startte al eind vorig jaar. Op 15 maart konden bij vier huiszoekingen in Roeselare en Moorslede de drie hoofdverdachten, allen dertigers, geklist worden. In een garagebox in Beveren (Roeselare) vonden de speurders toen 2,2 kilogram speed, 400 gram cannabis en 189 gram cocaïne. Een verdachte had op het ogenblik van zijn arrestatie een rugzak met 548 gram speed bij. Hij zorgde vooral voor de verspreiding van de drugs in de regio nadat een andere hoofdverdachte het spul vanuit Nederland gehaald had.





Tien huiszoekingen

De dagen nadien volgden nog tien huiszoekingen in Roeselare, Ardooie, Izegem, Staden en Knokke. Daarbij konden nog eens 880 xtc-pillen, 800 gram speed, 463 gram cannabis, 40 gram heroïne, 20 gram cocaïne en 6.000n euro drugsgeld aangetroffen worden.





14 wapens

Er zijn ook 14 wapens in beslag genomen, onder meer een jachtgeweer met bijhorende munitie die klaar stond in een woonkamer, een schietklare harpoen en zes luchtdruk- en alarmpistolen, vaak heel realistische replica's van echte wapens.





"Die wapens hebben ze steeds vaker op zak om zich te verdedigen tegen rip-deals door concurrenten", weet Lieven Vandenberghe, hoofd van de recherche van de politiezone Riho. Ook precisieweegschalen en een cacaodoos met valse bodem, messen en stroomstootwapens konden gevonden worden.





In totaal pakte de politie bij de huiszoekingen vijftien verdachten op. Zes van hen vlogen de cel in. De bende bleek niet alleen klanten in Roeselare en Izegem maar ook in Kortrijk en aan de kust te hebben. "Een mooi netwerk met verschillende vertakkingen", aldus nog Lieven Vandenberghe. "De leveranciers van de drugs zitten in Nederland."





Een van de aangehouden verdachten is een 35-jarige werkloze dakwerker uit Roeselare die in de financiële problemen terecht kwam. Wie ook opnieuw in de cel vloog, is Kimberly M. (35) uit Roeselare. Zij liep halfweg 2015 al een celstraf van vijf jaar, waarvan twee jaar effectief, op voor de verkoop van zo'n 150 kilogram speed, samen met haar ex en acht andere verdachten. Die bende kon begin 2015 opgerold worden na de vondst van acht kilogram speed. Uit het onderzoek bleek toen dat M. en haar ex zo'n vier kilogram speed en cocaïne per maand verkochten. "Ik ben niet meer van plan te hervallen, ik ben al veel verloren door mijn verslaving en de drugshandel", klonk het drie jaar geleden nog voor de rechter. De lokroep van het snelle geldgewin en de verslaving bleek toch sterker dan de wil. De raadkamer in Kortrijk verlengde al de aanhouding van de zes verdachten met een maand.