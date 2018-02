Politie ontdekt berg gestolen spullen: 12 inbraken en diefstallen opgelost 28 februari 2018

02u39 0 Roeselare Bij een huiszoeking in een woning in Roeselare is een berg gestolen spullen, zoals laptops, fietsen en werkmateriaal, gevonden. Twee verdachten zijn opgepakt en aangehouden. Het onderzoek kon voorlopig al twaalf inbraken en diefstallen in de Roeselaarse regio ophelderen.

Tijdens een actie van het flexteam interventie van de politiezone Riho troffen agenten tientallen gestolen gsm's, laptops, fietsen, computers, beamers en werfmateriaal aan. Ook een kleine hoeveelheid drugs kon gevonden worden. Justin D. (40) en zijn kompaan Vinny C. (21) uit Roeselare werden in de boeien geslagen. De raadkamer verlengde gisteren hun aanhouding met een maand. Verder onderzoek moet duidelijk maken of er nog inbraken of diefstallen opgehelderd kunnen worden. Justin D. is geen onbekende voor het gerecht. Zo liep hij begin vorig jaar nog een effectieve celstraf van vijf maanden op voor heling en/of diefstal van drie laptops. Die computers verdwenen al bij een inbraak in een school op 4 september 2014. Pas anderhalf jaar later dook een van de gestolen toestellen op bij een huiszoeking. Een van de beklaagden verklaarde voor de rechter dat Justin D. het toestel had gestolen. (LSI)