Politie klist drie jonge inbrekers dankzij alerte getuige 15 mei 2018

03u01 0

De politie slaagde erin om zondagmorgen drie minderjarige inbrekers op te pakken nadat een alerte getuige hen op heterdaad betrapte. De drie jonge inbrekers probeerden zondagmorgen om 1.30 uur in te breken in een bakkerij in de Doorniksewijk in Kortrijk. Een alerte getuige zag wat de jongemannen probeerden en verwittigde meteen de politie via het noodnummer 101. De politieteams snelden meteen ter plaatse waarna de verdachten het op een lopen zetten. Ter hoogte van een parking aan de achterkant van het voormalige ziekenhuis in de Loofstraat kon de politie de drie jonge verdachten oppakken. Alle drie de minderjarigen verbleven ook illegaal in ons land. Ze werden gearresteerd en werden daarna opgehaald door de dienst Voogdij uit Brussel. (AHK)