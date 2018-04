Politie flitst 23 april 2018

Izegem/Hooglede





De lokale politie zal vandaag snelheidscontroles houden langs de Meensesteenweg en de Ambachtenstraat in Izegem. Op donderdag 26 april wordt de flitscamera opgesteld langs de Groenestraat, de Oostnieuwkerksesteenweg, de Hoogleedsesteenweg, de Rumbeeksesteenweg en de Oekensestraat in Roeselare. Daags erna mogen snelheidsduivels zich aan een boete verwachten in de Tinnenpotstraat, de Baronielaan, de Gentseheerweg, de Rijksweg en de Ardooisestraat in Izegem. (CDR)