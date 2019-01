Poëziewandeling op De Ruiter CDR

09 januari 2019

Toerisme Roeselare laat zich deze maand inspireren door de poëzieweek voor hun wandeling van de maand. Op zondag 20 januari organiseert Toerisme Roeselare een poëziewandeling op De Ruiter. De wandeling loodst je door een landelijk gebied in het spoor van de magie van het woord. Ontdek waarom de wijk De Ruiter zo bijzonder is. Op tien locaties staat een gedicht dat naar de betekenis van deze unieke plaats verwijst. De Ruiterschool, de kapel en de bunker zijn enkele locaties met een rijke geschiedenis die ook een verhaal vertellen. Zowel plaatselijke als hedendaagse dichters komen aan bod. Wie wil meewandelen, wordt om 14.30 uur verwacht aan het standbeeld ‘Paard en ruiter’ in de Iepersestraat 588. Deelnemen kost 2,50 euro, met een vrijetijdspas betaal je één euro.