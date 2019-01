Poetsvrouw stal blanco doktersvoorschriften bij radioloog LSI

14 januari 2019

13u36

Bron: LSI 0

Een 32-jarige vrouw die als poetsvrouw aan de slag was bij een radioloog in Roeselare ging er tijdens haar job aan de haal met blanco, afgestempelde doktersvoorschriften. Jolien V. uit Moorslede stond daarom voor de rechter in Kortrijk terecht maar stuurde haar kat. De openbare aanklager vorderde een celstraf van vier maanden en een boete van 800 euro. Tijdens haar verhoor ontkende V. de afgestempelde doktersvoorschriften te hebben gestolen. De voorschriften doken later in een apotheek op. Vonnis op 28 januari.