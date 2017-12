Poetsland opent deuren aan Brugsesteenweg 02u54 1

Vandaag opent aan de Brugsesteenweg de eerste vestiging van Poetsland. Poetsland is gespecialiseerd in een zeer breed assortiment aan schoonmaakartikelen. Je vindt er hogedrukreinigers, stofzuigers, veegmachines, schrobmachines, schoonmaakproducten voor specifieke en dagelijkse toepassingen, afwasmiddelen, enzovoort. Het concept is van de hand van de Diksmuidse ondernemer Claude Vindevogel. "Ik heb zeven jaar lang het Kärcher Center in Diksmuide geleid en ben drie jaar geleden in Roeselare gestart met Viva Cleaning, de invoerder en exclusie verdeler in ons land van reinigingsmachines van merken zoals Lavor, Tenax en Macro", zegt hij. "Met Poetsland zetten we niet alleen een conceptstore in de markt, maar ook een servicecenter. Service en advies vormen immers de rode draad doorheen het hele verhaal. Dankzij onze ervaring bieden wij voor elk schoonmaakprobleem een oplossing, uiteraard tegen bijzonder scherpe prijzen." (CDR)