Podi brengt ‘Een fantastisch trouwfeest’ op scène CDR

03 januari 2019

Toneelgroep Podi brengt in februari het stuk ‘Een fantastisch trouwfeest’ op het podium. Het gaat om een klucht over wat er allemaal kan fout gaan op een trouwfeest dat plaatsvindt op dezelfde locatie als de vrijgezellenfuif van de bruidegom en waar ook de huwelijksnacht gepland is. Het is een stuk in twee bedrijven geschreven door Robin Hawdon en geregisseerd door Patrick Deleu. Er zijn voorstellingen op 2, 9,16,22 en 23 februari om 20 uur en op 3, 10 en 17 februari om 16 uur. Dit telkens in zaal Don Bosco langs de ’s Gravenstraat 14. Tickets kosten 8 euro. Kinderen jonger dan 12 en mensen met een vrijetijdspas betalen 4 euro. Kaarten zijn te verkrijgen op zaterdag 5 januari van 9 tot 11 uur in zaal Don Bosco, maar ook te bestellen via 0496/77.33.33 of www.podi.be.