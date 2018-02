Poco Loco roept tortillachips terug 07 februari 2018

Snackproducent Poco Loco roept tortillachips van het merk Acapulco terug. Deze worden verkocht bij Colruyt, Bio-Planet, Okay en Exki en bevatten gluten, een allergeen dat niet op het etiket vermeld is. Het gaat specifiek om de Acapulco tortillachips paprika (lotnummer 37332), chili (37333) en sea salt (37331). De chips worden uit de handel genomen en wie ze al kocht, mag ze terugbrengen naar de winkel waar ze hun geld terugkrijgen. Mensen die allergisch zijn aan gluten, mogen het product niet gebruiken. Meer info op 051/24.80.22 of info@pocoloco.be. (CDR)