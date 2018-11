Plek op kerstmarkt te duur? Dan maar winterbar BERT WATTENY OPENT ZAAK IN VROEGER RESTAURANT MUTCHA CHARLOTTE DEGEZELLE

02u25 20 Roeselare Een stand op de Roeselaarse kerstmarkt is financieel niet meer haalbaar, dus opent Bert Watteny - zaakvoerder van Gelateria Italia op de Grote Markt - op 15 november zijn eigen winterbar. Zo blaast hij leven in het pand van restaurant Mutcha, dat in augustus sloot. Drie maanden lang, of misschien wel permanent.

"Ik ben een van de anciens van de Roeselaarse kerstmarkt. Tien jaar op rij was ik er present." Maar financieel lukt het volgens Bert Watteny niet meer. "In die periode zijn de prijzen voor de chalets vertienvoudigd. Bovendien zit ons ijssalon jaar na jaar meer weggestopt, waardoor we de omzet er pijlsnel zien dalen. Ik heb nog even getwijfeld, maar wou eerst uitkijken naar een alternatief."





Als trouwe klant bij restaurant Mutcha wist Bert dat Broos Vyncke en Siegfried Vercruysse hun zaak in de magistrale art-deco/art-nouveauburgerwoning langs de Sint-Alfonsusstraat begin augustus na 4,5 jaar gesloten hadden en dat de zaak over te nemen staat. "Ik besloot m'n kans te wagen en polste of ik de zaak eventueel ook tijdelijk kon huren. Dat kon en vanaf 15 november is Mutcha Winterbar een feit. Noem het een pop-up, maar gelijktijdig ook een try-out, want misschien wordt deze tweede zaak wel een vaste waarde naast onze Gelateria Italia." Mutcha Winterbar wordt geen indoorkerstmarkt, benadrukt Bert, die samen met z'n partner Wendy Vanden Nest in de zaal te vinden zal zijn. Daarentegen moet het een bar worden waar je ook kan smullen van culinaire streetfood.





Foodsharing

"Qua dranken denk ik aan soorten wijnen, champagnes, thee die voor een bloemenpracht in je kopje zorgt,... De gerechtjes worden allemaal in huis bereid. Daarvoor zullen er permanent twee koks aanwezig zijn. Verwacht geen grote borden zoals in een restaurant, maar een veelvoud van kleine hapjes die we op een vernieuwende manier willen presenteren. We gaan voor een basis aan foodsharingbordjes met lekkere hesp, kaas, oesters... en dit in combinatie met een suggestiebord dat met de regelmaat van de klok zal veranderen. Voor die suggesties denken we aan bouillabaise, hutsepot, broodje biefstuk, tataki van tonijn... De desserts zullen op hun beurt een knipoog naar het ijssalon zijn. De eerste week zullen we enkel 's avonds openen, maar eenmaal we wat ingewerkt zijn, brengen we ook een creatieve lunchformule. Ook kan je bij ons terecht om gewoon een glas te drinken, of voor koffie en een zoetigheid. Doordat we het terras overkapten met een verwarmde tent, heeft Mutcha Winterbar een capaciteit van 80 personen." Van 15 tot 18 november staat het openingsweekend van Mutcha Winterbar op de agenda. Bert belooft ook af en toe evenementjes en thema-avonden. Meer info op de Facebookpagina Mutcha.