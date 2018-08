Pieter en Clara vieren briljant 17 augustus 2018

02u30 0 Roeselare Pieter Crombez en Clara Gruyaert zijn 60 jaar getrouwd en werden daarom ontvangen op het stadhuis. Het diamanten paar woont in Beveren.

Ze bezegelden hun liefde met vier kinderen. Zij zorgden op hun beurt voor vijf kleinkinderen en Pieter en Clara hebben ook al één achterkleinkind. Pieter had in zijn professionele leven trouwens heel wat meer kinderen onder z'n hoede want hij was jarenlang leerkracht Nederlands en Frans in het VTI.





(CDR)