Petitie voor boerkini's in zwembad 05 september 2018

Een Roeselaarse moslima is een online petitie gestart in de hoop dat boerkini's toegelaten zullen worden in het nieuwe zwembad van Roeselare. Dat zijn badpakken met lange mouwen, broekspijpen en een hoofddoek. De vrouw die de petitie lanceerde, wil liever anoniem blijven, maar ze argumenteert dat iedereen gelijke rechten moet hebben in België. "Sommige vrouwen willen bedekt gaan zwemmen. Het kan niet dat duikerspakken wel zijn toegestaan, maar boerkini's niet." De petitie had gisteren een kleine vijftig handtekeningen. (SVR)