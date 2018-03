Peter Paaseierenraap op Stationsplein 15 maart 2018

02u41 0

Radiopresentator Peter Van de Veire is ondergedoken als Peter Paasei, de dolst gedraaide paashaas van de aardbol.





Tussen 6 en 9 uur en 20 en 23 uur woont en zendt hij live uit vanop een geheime locatie in Vlaanderen. De MNM-luisteraars kunnen aan de hand van gouden tips op zoek gaan naar zijn geheime schuilplaats. De luisteraar die als eerste zijn klokken kan luiden, wint een jaar lang chocolade. De tips om de locatie van Peter Paasei te achterhalen zijn overal in het land te vinden, waaronder ook zaterdag 17 maart in Roeselare. De Peter Paaseierenraap start om 15 uur op het Stationsplein. Peter Paasei is te live te volgen op www.peterpaasei.be en op MNM.





(CDR)