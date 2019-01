Personeel Stad en OCMW Roeselare steunen TEJO en De Kleine Hartjes CDR

16 januari 2019

De medewerkers van Stad en OCMW Roeselare zetten de voorbije maanden enkele acties op in het kader van Music for Life. Zo kon je lekkers bestellen bij de Sint om vervolgens verwend te worden met een zachte klaaskoek, chocolade en snoepgoed. Enkele medewerkers gingen daarnaast aan de slag om een gebakjesbuffet te bevoorraden. Beide smulacties brachten in totaal 2.000 euro op, bijna 500 euro meer dan vorig jaar. De opbrengst werd deze ochtend geschonken aan twee goede doelen: TEJO, die laagdrempelige, therapeutische ondersteuning aan jongeren tussen 10 en 20 jaar aanbiedt, en vzw De Kleine Hartjes die zich inzet voor het team kindercardio van het UZ Leuven.