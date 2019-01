Personeel Poco Loco speelt hoofdrol in nieuwe recruteringscampagne CDR

10 januari 2019

11u25 5

Poco Loco blijft groeien. Het aantal werknemers van de fabrikant van tortilla chips, wraps en taco’s is in vier jaar gestegen van 370 tot meer dan 630. Ook nu is het bedrijf weer op zoek naar veertig extra personeelsleden. Om werkzoekenden te overtuigen, doet Poco Loco een beroep op zijn eigen medewerkers voor de rekruteringscampagne. Het voedingsbedrijf lanceerde enkele maanden geleden een interne oproep voor fotomodellen en acteurs. 67 medewerkers schreven zich in en nu schitteren er achttien personeelsleden op sociale media, advertenties, ledschermen, sponsorzakjes chips,…Zij vertellen als ambassadeurs hoe het is om voor Poco Loco te werken.

Poco Loco zoekt zowel operatoren als techniekers, maar ook laboranten en polyvalente productiemedewerkers. Alle vacatures zijn te vinden op www.pocoloco.be/jobs.