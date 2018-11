Personeel gezocht? Check onlineportaal 19 november 2018

02u23 0

De stad Roeselare wil ondernemers een helpende hand bieden en lanceert daarom onlineportaal talentvoorwerk.roeselare.be. Op het portaal vindt de ondernemer info over bestaande ondersteuning, projecten, tools,... om vacatures ingevuld te krijgen, en dat alles gebundeld op één plek. Ook wie in Roeselare wil werken, vindt nuttige informatie op het portaal. Tot slot ontdekken ondernemers op de kalender waar en wanneer de stad iets te bieden heeft of op welke events werkgevers zich kunnen profileren. (CDR)