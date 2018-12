Personeel beMatrix breidt Ganzeveld uit met 16.000 vierkante meter bos CDR

04 december 2018

06u43 0

Een 100-tal werknemers van het Beverse bedrijf beMatrix staken samen met vrienden, sympathisanten en de vereniging Natuurpunt de handen uit de mouwen voor een grote boomplantactie in het natuurdomein Ganzeveld in Aalter. beMatrix heeft zich eerder dit jaar ertoe geëngageerd om de uitbreiding van dat natuurdomein te steunen. Bij de start van het project werd er beslist om per 10 verkochte aluminium kaders van een specifiek formaat telkens één vierkante meter bos te financieren. Maar door een tussenkomst van de Vlaamse overheid paste beMatrix zijn engagement aan naar één vierkante meter bos per vijf verkochte kaders. Dit betekent voor 2018 een uitbreiding van het Ganzeveld met maar liefst 16.000 vierkante meter bos.