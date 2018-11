Permanente herinnering aan varkensmarkt op de Coninckplein 16 november 2018

02u22 0 Roeselare Decennialang en tot in de jaren '80 werden er elke dinsdag honderden biggetjes verhandeld op het de Coninckplein, in de volksmond bekend als het Sint-Amandsplein.

Nu het plein sinds enkele maanden in het nieuw zit, nemen ereschepen André Debruyne, Frans Loontjes en de West-Vlaamse Varkensveiling het initiatief om de voormalige varkensmarkt opnieuw in herinnering te brengen. "Veel mensen herinneren zich nog de 'zwijnenmarkt", vertelt André. "Er werden vooral biggetjes verkocht aan vetmesterijen. Dit vanuit manden of bakken waarin ze per acht à tien tentoon werden gesteld. Wekelijks was er veel volk op de been, de cafés zaten vol en de buurt werd wel eens vroeg gewekt door het geschreeuw van de biggen tijdens het laden en lossen." Maar in 1984 vond de allerlaatste biggenmarkt plaats. "De openbare markten werden begin de jaren '80 verboden om sanitaire redenen. Gelijktijdig waren de gesloten bedrijven in volle opkomst. De markt in 1984 kwam er op mijn initiatief als folkloristisch gebeuren.





Bronzen plaat

Nu het Sint-Amandsplein heraangelegd is, is het tijd voor de kers op de taart. Begin 2019 wordt er op ons initiatief een bronzen plaat, die een mand met biggen toont, op de plek van het vroegere gebeuren geplaatst worden als blijvende herinnering." (CDR)