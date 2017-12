Peegietegel gebarsten 02u36 0

Eén van de vijf verlichte tegels die sinds september in het Nonnenstraatje in Roeselare het verhaal van de fictieve volksfiguur Peegie vertellen, is al volledig gebarsten. Mogelijk het werk van één of meerdere vandalen. De tegels kwamen er in het kader van een erfgoedproject en belichten vijf taferelen uit het leven van Peegie. Het verhaal erachter kunnen passanten lezen door de QR-code op elke tegel te scannen. (LSI)