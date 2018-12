Passwerk helpt mensen met autisme aan job Charlotte Degezelle

10 december 2018

15u21 0 Roeselare West-Vlaams ICT-talent met een autismespectrumprofiel aan de bak helpen op de professionele arbeidsmarkt. Dat is de doelstelling van softwaretestbedrijf Passwerk. In drie maanden tijd hielpen ze, dankzij jobcoaching die de beperkingen op de werkvloer compenseert, al 10 personen met autisme aan een job. Dat aantal zien ze binnen afzienbare tijd groeien tot 50.

Mensen met autisme kunnen zich erg goed concentreren en zijn bijzonder perfectionistisch. Ondanks die talenten vinden velen moeilijk een job op de reguliere arbeidsmarkt. Tien jaar geleden paste Passwerk hier een mouw aan. Zij leiden mensen met autisme, maar een normale intelligentie en leervermogen, op voor het testen van software en allerlei kwaliteitsopdrachten en stellen die vervolgens te werk bij klanten. Die tewerkstelling gaat gepaard met een permanente jobcoaching. “Nog voor de mensen met autisme in hun nieuwe werkomgeving belanden, worden hun nieuwe collega’s gebrieft over autisme”, weet jobcoach Hanne Derudder. “Om meer voorspelbaarheid te creëren voor hen gaan we na wat de verwachtingen zijn qua dresscode of begroeting en ook de werkplek wordt op hen afgestemd door bijvoorbeeld een continu rammelende printer te verplaatsen. Maar ook eenmaal de persoon met autisme aan de slag is, blijft de jobcoach hem of haar opvolgen als vertrouwenspersoon.”

ICT

Sinds enkele maanden heeft Passwerk een West-Vlaams kantoor op Accent Business Park. Ze namen er een vliegende start, want na amper drie maanden stellen ze al 10 personen met autisme te werk. “Door de arbeidskrapte smeekt men hier om mensen, zeker ook om ICT-ers. Dat mensen met autisme die vacatures kunnen invullen, daar had men nog niet aan gedacht”, aldus Dirk Rombaut, medeoprichter van Passwerk. “Het gaat snel. We werken onder meer al met Joris Ide, TUI, Brenntag, Jumik, FIT IT en Picanol”, pikt Guillaume Dewyn, accountmanager West-Vlaanderen in. “We willen de komende maanden gaan naar nog 30 tot 40 extra Passwerkers in West-Vlaanderen.”

Nauwkeurig

De klanten van Passwerk zijn alvast lovend. Bij weefgetouwfabrikant Picanol in Ieper is er sinds halfweg juni een Passwerker aan de slag. “We zijn een softwarepakket volledig aan het aanpassen en dat moet getest worden. Dat werk gebeurt enorm nauwkeurig en rigoureus door de Passwerker”, getuigt Philippe Debie. “We zijn zo tevreden dat we die persoon zelfs al inschakelen voor andere taken en ook het team wil hem al niet meer lossen. Wij appreciëren enorm dat Passwerk de geschikte persoon kiest en opleidt.” Ook bij reisagentschap TUI in Oostende is men overtuigd. “Op de West-Vlaamse arbeidsmarkt is het moeilijk om IT-ers te vinden. Wij zijn dan ook heel blij dat we bij Passwerk beland zijn”, aldus Filip Michiels. “Onze Passwerker is enorm gedreven, vastberaden en werkt zeer nauwkeurig.”

Ademruimte

Maar ook voor de personen met autisme zelf komt Passwerk als een geschenk uit de hemel vallen. “Op de reguliere markt was het moeilijk voor mij om een job te houden”, vertelt de Brugse Lucie. “Ik heb snel last van stress, vermoeidheid en ook extra prikkels zijn lastig. Maar dankzij Passwerk kan ik zijn wie ik ben en word ik continu ondersteund. Ik heb meer ademruimte.” Diksmuideling Jonas is vol lof over z’n jobcoach. “De hulp van Hanne helpt me echt. Ook buiten de werkuren en zelfs met domme vragen kan ik bij haar terecht. Soms kaart ik zaken aan die een werkgever niet normaal vindt, maar Hanne lost alles voor me op.” Meer op passwerk.be.