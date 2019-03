Passieconcert steunt lokale goede doelen CDR

04 maart 2019

08u58 0

De coalitie van mensen van goeie wil organiseert opnieuw een passieconcert. Het Roeselaars kamerkoor zingt op 23 maart om 20 uur in de Sint-Michielskerk ten voordele van drie lokale goede doelen die het moeten stellen zonder subsidies maar die toch voor heel veel Roeselarenaars die kampen met armoede het verschil maken. Het gaat om de Kerit, een decanaal armoedeproject binnen de Bremstruik, sociaal restaurant het Mannahuis en de sociale kruidenier en kledingbedeling van de Sint-Vincentius-vereniging. Kaarten kosten in voorverkoop 22 euro en aan de deur betaal je 24 euro inclusief receptie achteraf. De tickets zijn te verkrijgen bij Standaard Boekhandel in de Ooststraat, het Decanaal Secretariaat in de Vrouwenstraat, De Bremstruik in de Arme Klarenstraat, bij de Sint-Vincentiusvereniging op 0475/65.28.87 of per mail aan info@roeselaarskamerkoor.be.