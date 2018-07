Passant blust tractorbrand met tuinslang 12 juli 2018

02u50 3 Roeselare Dankzij een alerte en hulpvaardige passant kon een tractorbrand op het erf van een boerderij in Beveren (Roeselare) gisterenavond snel geblust worden. De Fiat 600 liep niettemin toch heel wat schade op en is onbruikbaar.

Iets voor 20 uur was Mathias Vandenberghe uit Roeselare na zijn dagtaak in Lichtervelde op weg naar huis. In de Foncierstraat op de grens van Beveren en Gits passeerde hij het Hof Onledegoed van Marc Moyaert. Hij zag dat de tractor op het erf in brand stond en twijfelde niet. "Wij zaten binnen en hadden niet in de gaten dat het brandde", vertellen Marc en zijn echtgenote. "Gelukkig verwittigde Mathias ons. Hij nam ook de tuinslang die klaar lag om onze koolplanten te besproeien en begon van op een afstand de tractor te blussen. Er waren al heel wat vlammen en rook. Zonder Mathias was de volledige tractor met sproeimachine in de vlammen opgegaan. Nu is het volledige motorcompartiment wel vernield maar de rest niet. En is ons huis gevrijwaard." Ook de hulpdiensten geven een pluim aan Mathias. "Knap werk!", vindt Rob Nachtergaele van de brandweerzone Midwest. Toen de brandweer ter plaatse kwam, was het vuur al volledig geblust. "Ik was nog maar een kwartiertje thuis gearriveerd", aldus nog Marc. "Jammer van mijn tractortje maar gelukkig is erger vermeden. Vaak ontkoppel ik de batterij als de tractor stilstaat, maar nu dus niet." (LSI)