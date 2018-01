Pas Par Toe pakt uit met geefkast 02u28 0 Foto Joke Couvreur De Geefkast wil oude spullen een tweede leven geven. Roeselare Pas Par Toe, het vrijetijdscentrum voor mensen met een beperking, heeft op de Bataviawijk een geefkast geplaatst.

In de overdekte houten constructie kunnen mensen spullen die ze willen weg doen een tweede leven geven. "Het gaat om voorwerpen die nog goed zijn en die je aan anderen wil schenken", verduidelijkt coördinator Koen Oosthuyse.





"De geefkast heeft tot doel om spullen een nieuw leven te geven als je ze zelf niet meer gebruikt. Het is een vorm van hergebruik of recyclage. Alles in de geefkast is gratis. We starten nu met dit initiatief omdat we met Pas Par Toe geen eiland willen zijn, maar de buurt willen betrekken en informeren bij wat er hier gebeurt. De geefkast is een extra middel om aan buurtvervlechting te doen."





De geefkast staat in de voormalige kazerne in de Kalkenstraat 14, waar Pas Par toe sinds eind 2016 zit. Ze is altijd en voor iedereen in de buurt toegankelijk. (VDI)