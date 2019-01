Pas op, de politie flitst vandaag op deze locaties Alexander Haezebrouck

27 januari 2019

09u00

De politie houdt vandaag flitscontroles in Roeselare. Dat liet de politiezone Riho (Roeselare, Izegem en Hooglede) weten via hun Facebookpagina. De politie flitst vandaag in de Meensesteenweg, Diksmuidsesteenweg, Hoogleedsesteenweg en in de Iepersestraat in Roeselare. Zaterdag hield de politie ook al snelheidscontroles in de Bruggesteenweg, Ieperstraat, Grijspeerdstraat en in de Kortemarkstraat in Hooglede. Wie op de hoogte wil blijven van de flitscontroles van de politezone Riho kan terecht op hun Facebookpagina.