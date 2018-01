Pas achttien en dief riskeert al celstraf voor inbraak 02u38 0

Pas een maand achttien jaar oud is de jongeman uit Brugge die bij orthopedagogisch centrum Sint-Idesbald in Roeselare een koffertje met 750 euro stal. Dave R. stond gisteren voor de rechter en riskeert zes maanden celstraf. De inbraak vond op 20 juli vorig jaar plaats. Via een open kantelraam drong Dave R. de burelen van de onderwijsinstelling binnen. Amper drie maanden later vloog hij ruim twee maanden de cel in voor andere diefstallen in de Brugse regio. "Je bent je meerderjarigheid goed gestart", merkte de rechter sceptisch op. De raadkamer in Brugge legde hem ondertussen een avondklok op. Hij mag ook geen contact meer hebben met mensen uit het drugsmilieu. De jongeman beseft dat hij het roer moet omgooien. Tijdens zijn jeugd leefde hij vaak bij pleeggezinnen en in instellingen omdat zijn moeder drugsverslaafd was. Zijn advocate vroeg of het mogelijk was dat hij voor de diefstal in Roeselare geen straf zou krijgen. Op 12 februari beslist de rechter. (LSI)