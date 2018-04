Parsidance pakt uit met vierde podium 11 april 2018

02u25 0 Roeselare Scouts Parsifal organiseert op zaterdag 14 april de zesde editie van dancefestival Parsidance op hun terreinen aan de Koestraat.

Het concept blijft grotendeels behouden en opnieuw mikt men op 2.500 à 3.000 feestneuzen. Grote nieuwigheid is dat alle podia voortaan, net zoals op de grote festivals, een eigen naam krijgen en er een vierde podium bij komt. "Naast de mainstage, house/techno-stage en het toiletentertainment hebben we dit jaar ook een urban-tent, vol met de beste hip hop, funk, soul en r&b", vertelt Tim De Bree. "De mainstage noemen we Hangar, terwijl Bunker de nieuwe naam is waar je de beste house en techno zal kunnen vinden. Shelter wordt de nieuwe, gezellige tent voor de beste urban-muziek. Pelzen zal deze hosten. Het hiphop-collectief van Roeselare zorgt voor een gevarieerde en kwalitatieve line-up en inrichting. Techno-concept 'Kemphanen' en house-concept 'Nest' zorgen er samen voor dat de 'Bunker' uit zijn voegen zal treden. Vlug even naar het toilet zal opnieuw een plezier worden door de mannen van 'Dixieland', die opnieuw voor spektakel zorgen aan de toiletten." Meer info omtrent de line-up en tickets via www.parsidance.be. (CDR)