Parsidance mikt op 3.000 festivalgangers CDR

20 maart 2019

08u54 0

De terreinen van Scouts Parsifal aan de Koestraat 20 worden op zaterdag 20 april voor de zevende keer ingepalmd door het festival Parsidance. Net zoals vorig jaar pakt de organisatie uit met vier podia, Bunker, Shelter, Dixieland en Hangar, en werken ze opnieuw samen met Pelzen. Wel wordt het terrein anders ingedeeld dan de vorige jaren.

Vanaf 11 tot 1.30 uur staan er niet minder dan 42 artiesten geprogrammeerd. Op de mainstage, Hangar, gaat het onder meer om dj Yolotanker en Lester Williams en wie tuk is op urban muziek kan in de Shelter terecht waar onder andere dj SNS en Lefto aan de slag gaan. In Bunker kan je terecht voor house en techno met Joyhoauser en Pilose en toiletvertier is er in Dixieland dankzij dj DDD en Hymst om enkele namen te noemen.

De opbrengst van het festival, dat mikt op zo’n 3.000 bezoekers, gaat integraal naar Scouts Parsifal. Meer info en tickets via www.parsidance.be/home.