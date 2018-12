Parkeergebeuren in Roeselare levert 10,6% minder op Charlotte Degezelle

14 december 2018

11u16 0 Roeselare De transformatie van het de Coninckplein van een parking tot groene oase, de invoering van de 107 Shop & Go-plaatsen in het centrum waar je een half uur gratis mag parkeren en, in mindere mate, het lekker lang parkeren, laten zich voelen. De inkomsten van het parkeergebeuren in de stad zijn met 10,6% gedaald ten opzichte van vorig jaar.

Uit het jaarverslag van de NV Parkeren Roeselare blijkt dat er in de periode september 2017-augustus 2018 42.362 parkeerboetes werden uitgeschreven in Roeselare: 22.655 in de betalende zone, of 9,2% minder dan het jaar voordien, en 18.256 in de blauwe zone, of 7,1% minder dan een jaar eerder. Voor het eerst werden er ook boetes uitgeschreven voor wie z’n wagen langer dan 30 minuten op één van de 107 Shop&Go-plaatsen liet staan: 1.451 in totaal. Al die boetes samen leverden 933.595 euro op: 405.805 euro in de betalende zone, 507.060 euro in de blauwe zone en 20.730 euro van de Shop&Go-plaatsen. 55,5% van de boetes wordt trouwens direct betaald. Na het versturen van aanmaningen wordt 89,2% betaald.

Het betalend parkeren leverde daarentegen 1.097.656 euro op. 910.060 euro hiervan kwam binnen via de parkeerautomaten langs de weg, 187.060 euro via het mobiel parkeren. “Dat mobiel parkeren evolueert enorm snel. In 2015-2016 bracht dit amper 72.000 euro in het laadje”, weet Stefaan Butaye, algemeen directeur van NV Parkeren Roeselare. “Het is een trend die we in heel België zien. Steeds meer mensen betalen via een app.” De parkings waren in de periode september 2017-augustus 2018 goed voor een opbrengst van 567.949 euro. De parking die meest centen in het laadje brengt is De Munt met een opbrengst van 230.459 euro. De Wallenparking en de Moermanparking zijn respectievelijk goed voor 210.364 euro en 127.126 euro.

Als we al deze cijfers van 2017-2018 vergelijken met die van 2016-2017 blijkt dat de totale inkomsten het voorbije jaar met 10,6% gedaald zijn. Opgesplitst gaat het bij de inkomsten uit de parkeerautomaten en het mobiel parkeren om een daling van 11,5%, bij de inkomsten uit parkeerboetes om 9,8% minder en bij de parkings om 2,8% minder. “De daling van de inkomsten aan parkeergelden langs de weg en van de retributies valt te verklaren door twee zaken”, aldus Butaye. “Op het de Coninckplein verdwenen niet alleen heel wat betalende parkeerplaatsen maar tegelijk ook plaatsen die niet langer beboet kunnen worden. Daarnaast werden heel wat betalende parkeerplaatsen omgeturnd tot Shop&Go-plaatsen. Hier parkeert men een half uur gratis. Uit de daling bij de parkings trekken we daarentegen niet zoveel conclusies. Wellicht heeft het invoeren van het lekker lang parkeren, waarbij je elke zaterdag tussen 12 en 20 uur maar liefst vier uur kan parkeren voor amper één euro in de parkings, hier wel enige impact.”

Ondanks de dalende inkomsten leverde het contract met de NV Parkeren Roeselare, voor de exploitatie van het parkeergebeuren, Stad Roeselare toch nog 1.116.620 euro op.