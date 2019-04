Paashazen verwennen gezinnen in nood CDR

13 april 2019

16u49 2

Z’n 90 kinderen van gezinnen die het minder breed hebben, trokken zaterdag samen met vier paashazen provinciaal domein ’t Sterrebos in op jacht naar paaseitjes. Dit dankzij vzw ’t Goede Doel en Zonder honger naar bed Roeselare - Moorslede - Dadizele – Westrozebeke. “Ook wie het minder goed heeft, verdient een leuk paasfeest”, vertelt Roos Desnouck van vzw ’t Goede Doel. “Speciaal voor de kindjes tot vier jaar hebben we paaseitjes verstopt in de weides voor en naast het kasteel. Twee paashazen vergezellen hen tijdens hun zoektocht. De oudere kindjes mogen op hun beurt paaseieren zoeken in het bos zelf. Opnieuw samen met een duo paashazen. Naast de eitjes die ze rapen krijgen ze allemaal nog een zakje kleine eitjes, een groot paasei en een knuffelbeer mee naar huis We vinden het niet alleen belangrijk dat ook deze kindjes Pasen kunnen vieren, maar het is ook een moment om de gezinnen die we helpen samen te brengen en voor hen is het een leuke, maar bovenal gratis familie-uitstap. Wij zijn onze sponsors, en dan in het bijzonder Kristine Verkruysse, zeer dankbaar om dit alles mogelijk te maken.”