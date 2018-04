Paashazen steunen gezinnen in nood 03 april 2018

Zo'n 85 kinderen van gezinnen die het minder breed hebben, trokken zaterdag samen met vier paashazen het Sterrebos in op jacht naar paaseitjes. Dit dankzij noodhulporganisatie 't Goede Doel. "Ook wie het minder goed heeft, verdient een leuk paasfeest", vertelt Hilde Chiers. "Naast de kindjes die hier aanwezig zijn, schenken we ook aan zo'n 180 anderen paaseitjes. We nodigden niet enkel de kinderen uit die wij helpen, maar de paashaas inviteerde ook de gezinnen die beroep doen op de Facebookgroep 'Zonder honger naar bed'. " (CDR)