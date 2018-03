Paashaas strooit lekkers uit op Stationsplein 19 maart 2018

02u37 0

Het is pas over twee Pasen, maar wie nu al wilde snoepen, kon afgelopen weekend paaseieren rapen op het Stationsplein in Roeselare.





De zoektocht kaderde in 'Peters Paaseierenraap', waarbij presentator Peter Van De Veire van radiozender MNM vanop een geheime locatie in Vlaanderen als Peter Paasei uitzendt. De luisteraars kunnen via gouden tips op zoek gaan naar zijn geheime schuilplaats en een eerste gouden tip was te vinden tussen de vele paaseitjes op het Stationsplein. "Surfen kun je leren, maar misschien moet je het eerst al wandelend proberen", was de cryptische tip die in de afgesloten zone op het Stationsplein gevonden werd en die nadien ook door presentatrice Julie Van den Steen meegegeven werd. Wie mee verder wil speuren, kan tussen 6 en 9 uur en 20 en 23 uur luisteren naar Peter Paasei op MNM. (VDI)