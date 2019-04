Paashaas bezoekt Sportoase Schiervelde CDR

13 april 2019

16u12 0

Op zaterdag 20 april loopt de Paashaas langs bij Sportoase Schiervelde langs de Diksmuidsesteenweg. Geen enkel kindje gaat naar huis met lege handen. Wil je kleine spruit bovendien kans maken op een Sportoasestrip of –knuffel? Laat ze dan zeker de Paashaas-tekening van Sportoase inkleuren en geef deze af aan de Paashaas. Je vindt de tekening in Sportoase, of kan ze downloaden via hun Facebookpagina.