Paal op de weg na aanrijding 06 september 2018

Langs de Moorseelsesteenweg in Rumbeke (Roeselare) kwam een Slovaakse vrachtwagenchauffeur gisteren rond 11 uur tijdens een manoeuvre tegen een betonnen elektriciteitspaal terecht.





Door de aanrijding knapte de paal in stukken en kwam op de weg terecht. Netwerkbeheerder Eandis moest ter plaatse komen om de elektriciteitskabels op een veilige manier te ontmantelen en een nieuwe paal te plaatsen.





Dat karwei nam enkele uren in beslag. Al die tijd bleef de Moorseelsesteenweg plaatselijk voor het verkeer afgesloten. De politie zorgde voor een omleiding. Er raakte niemand gewond. (LSI)