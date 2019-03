Oxfam Solidariteit toont zich dankbaar tijdens de Week van de Gever CDR

19 maart 2019

Tijdens de Week van de Gever, van 25 tot 30 maart, zet de tweedehandswinkel van Oxfam Solidariteit in de Westlaan 210 al zijn gevers extra in de bloemen. “Want zonder mensen die spullen schenken, is er geen tweedehandswinkels en dus ook geen strijd tegen armoede en ongelijkheid”, zegt winkelverantwoordelijke Jos Duerinck.

“Alle spullen die je niet meer nodig hebt, maar perfect nog een rondje mee kunnen, zijn welkom: kleren, schoenen, accessoires, huisgerief, speelgoed of boeken”, pikt vrijwilliger Greet in. “Deskundige handen sorteren de goederen en maken ze klaar voor hergebruik.”

Zoals altijd krijgt iedereen die zijn spullen binnenbrengt een welgemeend bedankje. Op zaterdag 30 maart krijgen ze zelfs een kleine attentie. “Maar het belangrijkste is dat je met een goed gevoel terug naar huis gaat: want je verandert er mensenlevens mee, over de hele wereld. De opbrengst van de verkoop gaat namelijk naar Oxfam-projecten wereldwijd”, besluit marketingmedewerker bij Oxfam Tweedehands Kathleen Mine.