Overweg Wijnendalestraat 2,5 weken dicht voor werken 08 maart 2018

Infrabel voert vernieuwingswerken uit op spoorlijn 66 tussen Brugge en Kortrijk ter hoogte van de overweg in de Wijnendalestraat. De overweg wordt volledig vernieuwd en uitgerust met een comfortabele, onderhoudsvriendelijke en geluiddempende bovenbekleding in rubber. Om veiligheidsredenen vinden deze werken zowel overdag als 's nachts (inclusief vrijdagnacht) plaats en kunnen deze geluidshinder met zich meebrengen. In het weekend wordt er niet gewerkt. Door de werkzaamheden wordt de overweg voor alle wegverkeer gesloten van dinsdagavond 13 maart tot en met vrijdagnamiddag 30 maart. (CDR)