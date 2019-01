Oververhit buitenlicht veroorzaakt brand aan raamkozijn VHS

24 januari 2019

15u09 0

De brandweer rukte donderdagvoormiddag rond half tien uit naar de Mandellaan. Een buurvrouw had er alarm geslagen toen ze zag dat er rook kringelde bij een zolderraam aan de zijgevel van de statige villa naast haar woning. Bij aankomst stelden de blussers vast dat de boosdoener een oververhit buitenlicht was. Dat had het houten raamkozijn doen smeulen, een deel ervan was al weggebrand. De brandweer zorgde ervoor dat de brand niet kon uitbreiden. De houten balken rond het raam werden weggenomen. Daarna werd het volledige raam dichtgetimmerd, zodat het barre weer geen vrij spel kreeg op zolder.