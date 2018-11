Overvaller graait kassa modezaak leeg 30 november 2018

02u21 0 Roeselare De 29-jarige man die eergisteren een overvalletje pleegde op een modezaak in het centrum van Roeselare en daarna probeerde een auto te carjacken, is vrij onder voorwaarden. Hij zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden.

De Diksmuideling stapte woensdagmiddag de winkel Phenix binnen, in de Noordstraat. "Behalve mijn medewerkster was er niemand binnen", zegt zaakvoerster Dymphie (39). "De man droeg een hoodie, maar had zijn kap niet over het hoofd. Hij vroeg mijn verkoopster tot drie keer toe om de inhoud van de kassa te overhandigen, maar evenveel keer weigerde ze kordaat. Toen hij echter zijn handen in de zakken van zijn hoodie stak, leek het wel of hij iets tevoorschijn zou halen. Een wapen bijvoorbeeld, zo redeneerde mijn medewerkster en daarom opende ze toch snel de kassa. Hij graaide er stevig in, stak het geld weg en verliet onmiddellijk de winkel."





Amok

De geschrokken verkoopster sloeg alarm en kon de politie een gedetailleerde persoonsbeschrijving geven van de dader, die schijnbaar alleen was. Toen de politie even later melding kreeg van amok langs de Westlaan, in de buurt van het woonzorgcentrum Westerlinde, troffen ze de overvaller daar aan, in het gezelschap van zijn vriendin. De man had een zijruit van een auto ingeslagen en sloeg wild om zich heen. Hij probeerde ook de wagen van een passante te carjacken. De vrouw moest uitstappen, waarop het koppel plaatsnam in het voertuig. Wegrijden, lukte echter niet.





De verkoopster van Phenix, die erg geschrokken was door de overval, werd opgevangen door de dienst slachtofferzorg van de politie.





(VHS)