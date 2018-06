Oudste jeugdcafé moderner dan ooit DE VAGANT MAAND NA START MAKE-OVER OPNIEUW OPEN CHARLOTTE DEGEZELLE

05 juni 2018

02u53 0 Roeselare Na een maand van werken heropende De Vagant gisteren de deuren. Zaakvoerder Martin Vanslambrouck (52) investeerde niet alleen in een nieuwe look voor het oudste jeugdcafé van Roeselare, hij lanceert gelijktijdig een nieuwe insteek voor het café aan de Botermarkt.

47 jaar al staat de deur van De Vagant open voor de jeugd en zij die zich jong van hart voelen, en al 28 jaar staat Martin Vanslambrouck er achter de toog. In die periode kreeg het café al twee keer een nieuw gezicht, maar de voorbije maand bleef De Vagant dicht voor de grondigste transformatie ooit. "Het is gewoon een volledig nieuw café geworden", vertelt Martin.





"Na een jaar voorbereiding ging alles er uit tot op de blote muren. Het was nodig, het interieur was op. Bovendien was het nu of nooit meer. Ik ben 52, met deze herinrichting zet ik als het ware de laatste rechte lijn in. Maximum tot m'n 60se wil ik meedraaien in het café."





Studenten blijven welkom

Gisteren kon je er vanaf 11 uur terecht om het moderne, maar tijdloze interieur te ontdekken. "Gelijktijdig lanceer ik het nieuwe concept voor De Vagant. Ik heb zelfs even nagedacht over een nieuwe naam, maar De Vagant doet een belletje rinkelen in heel de provincie. Daar van afstappen zou jammer zijn. De vernieuwde Vagant moet een mix worden van De Patine, het café in de Nonnenstraat dat ik in 2015 sloot, en De Vagant zoals die tot op vandaag bekend is. Dat betekent dat de schoolgaande jeugd en de studenten zeker welkom blijven. Studentenclub Brecht behoudt ook haar lokaal op de bovenverdieping. Maar die zal maar een fractie van m'n klanten meer zijn in plaats van de focus van De Vagant. Het café leent zich sinds de heraanleg van de Botermarkt meer en meer tot dagzaak. Bovendien heb ik de voorbije 28 jaar een clientèle opgebouwd dat samen met mij verouderde. Ik wil me dus iets meer op hen richten, het iets rijpere publiek dat voorheen al vlot z'n weg vond naar De Patine. Maar De Vagant blijft wel gewoon een café, in tegenstelling tot de geruchten die ik zelf al opving dat de zaak zou heropenen als restaurant."





Altijd open

De Vagant blijft wel zeven op zeven open en Martin zal er overdag, tot 18 uur, zelf achter de toog staan. 's Avonds wordt hij afgelost door Gilles Demeulenaere. "Maar zelfs dan zal ik nog vaak aanwezig zijn als gastheer en om bij te springen indien nodig."





Orangerie

Dat de goesting nog niet over is, bewijst Martin met nieuwe plannen voor in het najaar. "Na het terrasjesseizoen bouwen we rondom het café een akoestisch geïsoleerde orangerie. Hiermee creëer ik niet alleen een infrastructuur voor de rokers maar tegelijkertijd een uitbreiding van het café met 70 zitplaatsen."