Ouderraad wil meer politietoezicht op kiss & ride-zone aan Spanjeschool Sam Vanacker

15 maart 2019

10u47 0 Roeselare De ouderraad van de Spanjeschool zegt dat de ‘Kiss & Ride’-zone in de Vierwegstraat niet genoeg gerespecteerd wordt. “Ondanks al onze inspanningen blijven nog te veel mensen de zone gebruiken als een parking. Er moeten maatregelen komen.”

De Kiss & Ride-zone werd nochtans al aangelegd in de zomer van 2017. Bedoeling is dat ouders er ‘s morgens oprijden, hun kind(eren) afzetten en meteen terug doorrijden. Maar volgens Steven Dewulf van de ouderraad wringt daar het schoentje.

“Je zou misschien denken dat het na al die tijd duidelijk is, maar nog altijd zijn er ouders die de zone gebruiken als parking en dat leidt tot heel veel frustratie aan de schoolpoort. Het wordt zelfs steeds erger, ondanks al onze inspanningen. Vorige maand nog hebben we een bericht in de nieuwsbrief van de school laten zetten, maar dat bracht weinig zoden aan de dijk. En als wij de overtreders ‘s morgens aanspreken dan krijgen wij de verwijten naar ons hoofd. Geen dankbare positie.”

De ouderraad drong inmiddels aan bij de stad op meer politietoezicht maar ving bot. “Handhaving door de politie is niet continu mogelijk, dus raden we aan om met de ouderraad regelmatig te blijven sensibiliseren, ook al komen er af en toe negatieve reacties”, klinkt het bij het stadsbestuur.