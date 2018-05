Oud-politicus Herman De Reuse onverwachts overleden 31 mei 2018

Op vakantie in het zuiden van Frankrijk is gisteren onverwachts advocaat en oud-volksvertegenwoordiger Herman De Reuse overleden. De voormalige politicus van het Vlaams Belang was 74. Over de oorzaak van zijn overlijden is nog geen duidelijkheid. Herman De Reuse, geboren in Liedekerke, was jarenlang advocaat aan de balie van Kortrijk. Daarnaast bouwde hij ook een politieke carrière uit voor het toenmalige Vlaams Blok. Na de verkiezingen van 1995 werd hij Vlaams volksvertegenwoordiger. Hij zou dat ook blijven tot juni 2009. De Reuse was van 1994 tot 2012 ook gemeenteraadslid in Roeselare. Tijdens de jongste gemeenteraadsverkiezingen stelde hij zich niet langer kandidaat. Het is nog niet bekend wanneer de uitvaartplechtigheid plaatsvindt. (VHS)