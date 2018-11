Oud papier wordt kunst 15 november 2018

02u27 0 Roeselare Sinds Broos Vyncke (30) de deur van Restaurant Mutcha achter zich dichttrok, focust hij zich op z'n passie voor papierkunst.

Zijn werken zijn momenteel, en tot eind dit jaar, voor het eerst te zien in vijf Roeselaarse horecazaken: Mango Café, Bistro Nouvelle, Sofie's Choice, De PUB en The Londoner. "Ik maak zowel collages als 3D-objecten in origami", vertelt Broos. "Alles begon een viertal jaar terug. Via YouTube heb ik mezelf de knepen van de papierkunst geleerd, en dan vooral van origami. Maar ik wou niet gewoon kraanvogeltjes plooien, maar iets dynamisch creëren. M'n eerste grote werk was een lichtarmatuur. Vele andere volgden. Je moet veel geduld hebben en precies kunnen werken.





Consumptiemaatschappij

M'n omgeving vindt me wat zot in het hoofd, en denkt dat ik tijd te veel heb. Maar ik geniet echt van het creëren van objecten en collages. Ik ben een aanhanger van de recupgedachte en heb een hekel aan onze consumptiemaatschappij. Ik koop dan ook nooit papier voor m'n werken, maar gebruik wat ik vind. Zo plooide ik ten tijde van Mutcha heel wat kasticketjes en is de panda die te zien is in Mango Café gemaakt van oude menukaarten van Mutcha. Op de blanco achterkant printte ik een eigen motief.





Overschot

De collages zijn daarentegen veelal gemaakt van de overschot van wat ik gebruik voor de 3D-werken. Ik hoop dat deze eerste expo voor veel mensen een kennismaking kan zijn met m'n werken. De komende maanden wil ik volop extra werk maken voor een grote tentoonstelling op één plek. M'n ultieme droom is ooit van m'n papierkunst te kunnen leven." (CDR)