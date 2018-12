Oud-leerlingen Burgerschool blazen verzamelen CDR

03 december 2018

08u34 0

Naar jaarlijkse traditie organiseerde de Burgerschool opnieuw een oud-leerlingendag. De opkomst was massaal en de sfeer zat er al goed in. In het schoolrestaurant werden volop herinneringen opgehaald, maar de oud-leerlingen kregen ook de kans om eens rond te snuisteren in de gangen en lokalen waar ze jaren spendeerden. Ook heel wat oud-leerkrachten tekenden present. Dit keer werden de oud-leerlingen uitgenodigd die geboren zijn in een jaar dat eindigt op een 5 en een 0. De oudsten, geboren voor 1941, worden elk jaar uitgenodigd. De klassen die 25 en 50 jaar geleden de schoolpoort achter zich dicht getrokken hebben, werden speciaal in de bloemen gezet.