Oud-burgemeester Deman krijgt straatnaam 21 maart 2018

02u28 0

De gemeenteraad gaf haar fiat om een straat in de nieuw te realiseren verkaveling in het woongebied Gitsestraat de Robert De Manstraat te dopen. Robert De Man was van 1965 tot 1976 burgemeester van de stad. (CDR)